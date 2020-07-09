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Общество

Больше десяти не собираться: В башнях Псковского Кремля водят экскурсии

Варлаамовская башня. Фото ПАИ

Отреставрированные Варлаамовская и Высокая башни Псковского кремля после снятия части ограничений по коронавирусу для музеев начали принимать посетителей. 9 июля экскурсию организовали для СМИ.  Как выглядят внутри отреставрированные башни, смотрите в нашем фоторепортаже здесь .

Варлаамовская башня внутри. Фото ПАИ

Коронавирус внес свои коррективы в работу

С 4 июля посещать башни могут все желающие псковичи, но с ограничениями – не более 10 человек за один раз.

Сотрудник Псковского музея-заповедника Алексей Голубев в ходе беседы с журналистами отметил, что объекты были сданы ещё 26 марта, но из-за коронавируса их посещение было невозможным для псковичей и гостей областного центра.

«Ещё до нового года хотели проводить экскурсии, но не случилось из-за отсутствия безопасности прохода с первого на третий ярус Варлаамовский башни, а также безопасности схода с седьмого на четвёртый ярус Высокой башни. Покрытие было скользкое, было опасно для посетителей. Проблему решили, покрытие сейчас новое  и не скользкое», - отметил Алексей Голубев.

Первые экскурсии прошли 4 июля, когда поступило огромное количество заявок. Посетителями стали местными жители.

Подрядчик — ОАО «Ренессанс — Реставрация», по словам сотрудников музея, проделали колоссальную работу, чтобы сохранить башню от разрушения.

«Важно, чтобы туриста привлекал не только центр Пскова, но и Запсковье, которое следует включить в список обязательного посещения», - отметил Алексей Голубев.

Варлаамовская башня внутри. Фото ПАИ

Выставки в Варлаамовской башне

Согласно первому проекту, шатра у Варлаамовской башни быть не должно. Проект предусматривал консервацию памятника – без установки шатра и стекла.

«Внедрение экскурсионного маршрута было только в Плоской башне и Высокой башне, - рассказал Алексей Голубев. – Мы изменили проект».

В планах проводить в башне не только экскурсии, но и делать выставки.

«Первый ярус Варлаамовской башни будет использован под выставки, третий и четвёртый ярус не хотим загромождать, будем думать, что сделать там», - добавил Голубев.

Также сотрудники музея отметили, что обращают внимание на отзывы и мнение посетителей.

Варлаамовская башня внутри. Фото ПАИ

Зимой башни работают только по заявкам

Согласно проекту, башни работают сезонно – летом, часть весны и осени, а зимой закрыты. В отличие от проектов реставрации  Всемирного банка «Сохранение и использование культурного наследия в России» в Новгороде, Ленинградской области и Выборге, где башни герметичные и позволяют проводить экскурсии в любое время года, наши  не герметичные и экскурсии проводить в холодное время не планировалось.  Но музейщики намерены  работать по заявкам со  сборными экскурсиям.

Толщина стен Варлаамовской башни составляет 3-4,5 метра, высота – 35 метров. Толщина стен позволяет сделать внутристенные лестницы, по которым, в том числе, могут пройтись посетители.

Не обошлось и без казусов. По словам сотрудников, под башней бьёт ключ, от сырости  растет  мох. В связи с этим планируется вызывать подрядчика, которому придется  исправлять ситуацию и высушивать башню, чтобы не допустить разрастание мха.

Панорамные окна будут мыть раз в несколько месяцев, для этого будут вызывать клининговую компанию.

Варлаамовская башня внутри. Фото ПАИ

«Видеонаблюдение присутствует, есть охрана на объекте, - рассказал Алексей Голубев. – Пост охраны есть в толще стен со стороны улицы Поземского, но через пару недель планируется установить ещё несколько постов».

Всего на территории башен 35 камер, но сотрудники намерены перенести камеры и установить их ещё и снаружи. Вандалы не дают расслабиться. Если бы не они, музейщики открыли бы прясла. 

Фото ПАИ

Обзорные экскурсии для посетителей будут также проходить и вечером. На башнях включают подсветку.

«Это потрясающее зрелище», - отметил Алексей Голубев.

Подъёмник для инвалидов. Фото ПАИ

Доступная среда в Варлаамовской башне

В Варлаамовской башне появилась подъёмник для людей с ограниченными возможностями. Он ограждён забором для защиты.

«Мы не можем оставить без защиты подъемник для людей с ограниченными возможностями, вещь дорогостоящая», - отметил Алексей Голубев.

Вид на Плоскую башню со стороны Высокой башни. Фото ПАИ

Построят ли мост, соединяющий Большую и Плоскую башни?

Научный сотрудник музея Роман Коваль рассказал, что, выходя из Высокой башни, сразу можно увидеть Плоскую башню, проход к которой невозможен напрямую из-за реки.

«Хорошо, конечно, было бы перейти туда по пешеходному мосту, - отметил Роман Коваль. – Вопрос обсуждался неоднократно».

Пройти к Плоской башне можно только через Троицкий мост, сделав, таким образом, «крюк». Однако идти туда туристы в основном ленятся.

Вид из окна Высокой башни. Фото ПАИ

Также Роман Коваль рассказал о спорах, которые ведутся относительно создания нижних водобежных решёток между башнями.

«Многие говорят, что перекрывать устье не стоит, что жители привыкли к тому, что есть», - отметил Коваль.

Сотрудники музея рассказали о ещё одной немаловажной проблеме – отсутствие туалета. Его обещали поставить рядом городские власти, но пока не поставили.

Высокая башня внутри. Фото ПАИ

Со времени открытия в башнях провели уже шесть экскурсий. Они проводятся еженедельно в субботу и воскресенье в 12:00 и 14:00, а также по записи в удобное для посетителей время.

Планы у сотрудников музея грандиозные, однако реализовать их не позволяет отсутствие средств.

Наталья Оглоблина
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