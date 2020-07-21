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Общество

К международному Дню шахмат в Пскове прошёл сеанс под открытым небом

Сеанс под открытым небом прошёл в Пскову к международному Дню шахмат. Кандидат в мастера спорта по шахматам Святослав Самсонов провел в Пскове сеанс одновременной игры на 12 досках, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Встреча с юными шахматистами любителями из Пскова состоялась в клубе «12 стульев» на улице Никольской и была приурочена к Международному дню шахмат, который отмечается 20 июля с 1966 года.

Псковский шахматист и тренер Святослав Самсонов провел всего в рамках мероприятия 20 игр, лишь в двух уступив соперникам. Победили мастера совсем юные ребята - Владислав Мерзанюков и Алексей Захаров. Все участники получили сладкие подарки. Святослав Самсонов отметил в своем комментарии ПАИ, что интерес к шахматам как игре неисчерпаем, и она по-прежнему владеет умами как зрелых людей, так и подрастающего поколения.

«Здорово, что в Пскове теперь как раньше можно сыграть в шахматы на улице, и особенно хорошо, что с детьми здесь занимаются бесплатно, приобщая их к интеллектуальному, честному соперничеству», - сказал Самсонов.

Напомним, что в Пскове после перерыва на коронавирус открылся клуб «Четырех коней», расположенный в Ледовом дворце Пскова. За содействие в открытии шахматисты благодарят губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

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