К международному Дню шахмат в Пскове прошёл сеанс под открытым небом

17:01, 21 июля 2020, ПАИ

Сеанс под открытым небом прошёл в Пскову к международному Дню шахмат. Кандидат в мастера спорта по шахматам Святослав Самсонов провел в Пскове сеанс одновременной игры на 12 досках, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Встреча с юными шахматистами любителями из Пскова состоялась в клубе «12 стульев» на улице Никольской и была приурочена к Международному дню шахмат, который отмечается 20 июля с 1966 года.

Псковский шахматист и тренер Святослав Самсонов провел всего в рамках мероприятия 20 игр, лишь в двух уступив соперникам. Победили мастера совсем юные ребята - Владислав Мерзанюков и Алексей Захаров. Все участники получили сладкие подарки. Святослав Самсонов отметил в своем комментарии ПАИ, что интерес к шахматам как игре неисчерпаем, и она по-прежнему владеет умами как зрелых людей, так и подрастающего поколения.

«Здорово, что в Пскове теперь как раньше можно сыграть в шахматы на улице, и особенно хорошо, что с детьми здесь занимаются бесплатно, приобщая их к интеллектуальному, честному соперничеству», - сказал Самсонов.

Напомним, что в Пскове после перерыва на коронавирус открылся клуб «Четырех коней», расположенный в Ледовом дворце Пскова. За содействие в открытии шахматисты благодарят губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.