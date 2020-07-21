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Общество

За неуплату алиментов великолучанин получил 10 суток административного ареста

10 суток административного ареста получил должник за неуплату алиментов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

Мужчина не выплачивал алименты на содержание трёх несовершеннолетних детей. При этом он не был трудоустроен и не принимал никаких мер для оплаты алиментов. Выезд за пределы страны должнику запрещён, а также его ограничили в пользовании банковскими счетами.

Суд признал жителя Великих Лук виновным и назначил наказание в виде 10 суток административного ареста. Мужчине грозит также уголовная ответственность.

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