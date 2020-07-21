Новый футбольный клуб «Псков» узнал соперников по третьему дивизиону

17:19, 21 июля 2020, ПАИ

На официальном портале межрегионального объединения футбола «Северо-Запад», организации проводящей любительские футбольные турниры в СЗФО, появился проект календаря третьего дивизиона, куда заявился играть вновь образованный ФК «Псков».

Команда Игоря Васильева получила в соперники на сезон шесть клубов: петербургские «С.П.Б.К.Л.С.» и «Динамо», ФК «Гатчина», сборную Карелии, новгородский «Электрон», а также «Химик» из Коряжмы. Отметим, что команда из Архангельской области находится на расстоянии в 1 400 км от Пскова. МРО «Северо-Запад» планирует провести турнир из семи команд в два круга.

Предположительно ФК «Псков» может начать сезон уже 8 августа игрой на выезде против «Гатчины», а 15 августа отправится в Великий Новгород.

Ранее сообщалось, что ряд футболистов «Псков-747» продолжили карьеру в профессиональных клубах, однако часть футболистов выступит в новом сезоне на любительском уровне.