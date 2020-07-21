0
17:05
Фотовыставка «Ежедневная вечность. Псковские храмы в ЮНЕСКО» открылась в Пскове
16:27
Варлаамовская башня Псковского кремля открылась для индивидуальных посетителей
16:06
Сколько будет стоить вывоз мусора в Псковской области с 1 августа
16:01
Начался ПАИ-live с директором Центра поддержки экспорта Псковской области Светланой Ярлыковской
15:50
Как на клочке земли и воды в Пскове создали оазис спорта
15:18
В Порхове массово поджигают мусорные контейнеры
15:00
Проверено на себе: Как выехать в Евросоюз, когда границы закрыты
Еще новости
Общество

Новый футбольный клуб «Псков» узнал соперников по третьему дивизиону

Фото Андрея Лупанова

На официальном портале межрегионального объединения футбола «Северо-Запад», организации проводящей любительские футбольные турниры в СЗФО, появился проект календаря третьего дивизиона, куда заявился играть вновь образованный ФК «Псков».

Команда Игоря Васильева получила в соперники на сезон шесть клубов: петербургские «С.П.Б.К.Л.С.» и «Динамо», ФК «Гатчина», сборную Карелии, новгородский «Электрон», а также «Химик» из Коряжмы. Отметим, что команда из Архангельской области находится на расстоянии в 1 400 км от Пскова. МРО «Северо-Запад» планирует провести турнир из семи команд в два круга.

Предположительно ФК «Псков» может начать сезон уже 8 августа игрой на выезде против «Гатчины», а 15 августа отправится в Великий Новгород.

Ранее сообщалось, что ряд футболистов «Псков-747» продолжили карьеру в профессиональных клубах, однако часть футболистов выступит в новом сезоне на любительском уровне.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Фотовыставка «Ежедневная вечность. Псковские храмы в ЮНЕСКО» открылась в Пскове
21 июля 2020
Фотовыставка «Ежедневная вечность. Псковские храмы в ЮНЕСКО» открылась в Пскове
Варлаамовская башня Псковского кремля открылась для индивидуальных посетителей
21 июля 2020
Варлаамовская башня Псковского кремля открылась для индивидуальных посетителей
Сколько будет стоить вывоз мусора в Псковской области с 1 августа
21 июля 2020
Сколько будет стоить вывоз мусора в Псковской области с 1 августа
Начался ПАИ-live с директором Центра поддержки экспорта Псковской области Светланой Ярлыковской
21 июля 2020
Начался ПАИ-live с директором Центра поддержки экспорта Псковской области Светланой Ярлыковской
В Порхове массово поджигают мусорные контейнеры
21 июля 2020
В Порхове массово поджигают мусорные контейнеры
«Как картина акварельная!»: Изборские березы в объективе Петра Косых поразили жителей России
21 июля 2020
«Как картина акварельная!»: Изборские березы в объективе Петра Косых поразили жителей России
На экспорт: Светлана Ярлыковская расскажет о внешнеэкономической активности псковских предприятий в эфире ПАИ-live
21 июля 2020
На экспорт: Светлана Ярлыковская расскажет о внешнеэкономической активности псковских предприятий в эфире ПАИ-live
Владимир Путин поставил задачу повысить продолжительность жизни россиян до 78 лет
21 июля 2020
Владимир Путин поставил задачу повысить продолжительность жизни россиян до 78 лет

Идет загрузка...