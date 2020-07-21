Лыжная база профсоюзов в Корытово будет модернизорована

17:22, 21 июля 2020, ПАИ

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов рассказал корреспонденту Псковского агентства информации о планах по ремонту и поиска партнера для лыжной базы в Корытово. Напомним, зимой 2018/19 годов контракт на аренду базы был расторгнут администрацией Пскова в виду неудовлетворительного состояния объекта.

«База в Корытово и прежде содержалась не очень хорошо, а после потери арендатора вообще не обслуживалась. Поэтому мы уже закупили стройматериалов где-то на 300 тысяч рублей и будем приводить ее в порядок. Будем надеяться, что или администрация Пскова вернется к нам и будет снова пользоваться базой, или спортивные федерации. Но мы в любом случае намерены возвращать ее в орбиту массового спорта уже этой зимой», - отметил Игорь Иванов.

Ранее сообщалось о том, что псковские профсоюзы выделят средства на ремонт гребной базы «Ника» в Пскове.