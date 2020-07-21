Четыре африканца пытались нелегально перейти границу в Палкинском районе

18:00, 21 июля 2020, ПАИ

В Палкинском районе сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку незаконного пересечения государственной границы РФ.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, инцидент произошёл в районе деревни Горбунова Гора Палкинского района вблизи российско-латвийской границы. Псковские пограничники задержали четырёх граждан одной из стран Африки, которые незаконно пытались пересечь границу.

Выяснилось, что африканцы прибыли в Россию в начале этого года для прохождения обучения в вузе, но на самом деле собирались незаконно перебраться в страны Евросоюза. Они добрались до приграничного района Псковской области и через лес собирались пересечь границу двух государств, однако их обнаружили и задержали пограничники.

Палкинский районный суд привлёк иностранцев к административной ответственности в виде штрафов с выдворением за пределы России.