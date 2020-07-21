У памятного знака на месте бывшей деревни Коковкино провели субботник

18:42, 21 июля 2020, ПАИ

Сотрудники администрации Лычевской волости вместе с жителями сельского поселения благоустроили территорию памятной стелы, где 3 февраля 1942 года немецкие каратели расстреляли и сожгли 27 мирных жителей деревень Подолы и Коковкино. Об этом пишет газета «Наш путь».

Памятный знак на месте деревни Коковкино был установлен в 1962 году по инициативе участника Великой Отечественной войны, почётного гражданина Великолукского района Леонида Михайловича Филатова.

«Добрались с трудом, всё привели в порядок. Раньше там была деревня Коковкино, а теперь всё практически заросло лесом и бегают только животные. Спасибо моим помощникам! 3,5 километра пешком в одну сторону от деревни Анисимово. Видели бобров и кабанов. Слава богу, медведя не встретили!» – поделилась глава Лычевской волости Любовь Васильевна Никифорова.

Имена жертв нацистов увековечены на памятных стелах мемориала в деревне Плаксино.