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Общество

У памятного знака на месте бывшей деревни Коковкино провели субботник

Фото: газета "Наш путь".

Сотрудники администрации Лычевской волости вместе с жителями сельского поселения благоустроили территорию памятной стелы, где 3 февраля 1942 года немецкие каратели расстреляли и сожгли 27 мирных жителей деревень Подолы и Коковкино. Об этом пишет газета «Наш путь».

Фото: газета "Наш путь".

Памятный знак на месте деревни Коковкино был установлен в 1962 году по инициативе участника Великой Отечественной войны, почётного гражданина Великолукского района Леонида Михайловича Филатова.

Фото: газета "Наш путь".

«Добрались с трудом, всё привели в порядок. Раньше  там была деревня Коковкино, а теперь всё практически заросло лесом и бегают только животные. Спасибо моим помощникам! 3,5 километра пешком в одну сторону от деревни Анисимово. Видели бобров и кабанов. Слава богу, медведя не встретили!» – поделилась глава Лычевской волости Любовь Васильевна Никифорова.

Фото: газета "Наш путь".

Имена жертв нацистов увековечены на памятных стелах мемориала в деревне Плаксино.

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