В Общественной палате предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч

19:03, 21 июля 2020, ПАИ

В России предлагают ввести единовременные выплаты пенсионерам в качестве поддержки во время пандемии коронавируса по аналогии с выплатами, которые получили семьи с детьми. Соответствующее письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина направил член Общественной палаты России Султан Хамзаев, пишет РИА «Новости».

Хамзаев отметил, что россиян до сих пор волнует вопрос поддержки пожилых людей, которые попали в группу риска в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

«В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей. У многих пенсионеров отсутствуют дополнительные источники доходов, кроме государственной помощи в виде обязательных ежемесячных выплат от государства (пенсий)», – говорится в обращении.

По мнению члена Общественной палаты, в последнее время пенсионеры были вынуждены покупать больше лекарств, в том числе направленных на профилактику вирусных заболеваний. Вместе с этим они ограничены в своих передвижениях и должны безоговорочно следовать рекомендациям врачей.

«В этой связи, основываясь на обращениях граждан и опыте государства в адресной помощи гражданам России (отдельных категорий), прошу разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России с единовременной выплатой 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей по аналогии с помощью, оказанной государством для семей с детьми», – написал Султан Хамзаев.