0
19:36
Псковская область остается в «зеленой зоне» по коэффициенту распространения коронавируса
19:24
«В красную зону без коронавируса»: Невельчанин пожаловался на великолукский COVID-центр
19:21
Выставка художницы Ирины Гладун откроется в Пскове 22 июля
18:42
У памятного знака на месте бывшей деревни Коковкино провели субботник
18:08
«Это просто рай на земле!»: псковичи открывают для себя Талабские острова
17:05
Фотовыставка «Ежедневная вечность. Псковские храмы в ЮНЕСКО» открылась в Пскове
16:27
Варлаамовская башня Псковского кремля открылась для индивидуальных посетителей
Еще новости
Общество

В Общественной палате предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч

Фото: Дарья Хваткова.

В России предлагают ввести единовременные выплаты пенсионерам в качестве поддержки во время пандемии коронавируса по аналогии с выплатами, которые получили семьи с детьми. Соответствующее письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина направил член Общественной палаты России Султан Хамзаев, пишет РИА «Новости».

Хамзаев отметил, что россиян до сих пор волнует вопрос поддержки пожилых людей, которые попали в группу риска в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

«В среднем затраты пенсионеров только на лекарственные препараты увеличились на 4 000 рублей. У многих пенсионеров отсутствуют дополнительные источники доходов, кроме государственной помощи в виде обязательных ежемесячных выплат от государства (пенсий)», – говорится в обращении.

По мнению члена Общественной палаты, в последнее время пенсионеры были вынуждены покупать больше лекарств, в том числе направленных на профилактику вирусных заболеваний. Вместе с этим они ограничены в своих передвижениях и должны безоговорочно следовать рекомендациям врачей.

«В этой связи, основываясь на обращениях граждан и опыте государства в адресной помощи гражданам России (отдельных категорий), прошу разработать дополнительный механизм адресной помощи каждому пенсионеру в России с единовременной выплатой 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей по аналогии с помощью, оказанной государством для семей с детьми», – написал Султан Хамзаев.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
Псковская область остается в «зеленой зоне» по коэффициенту распространения коронавируса «В красную зону без коронавируса»: Невельчанин пожаловался на великолукский COVID-центр В Общественной палате предложили выплатить пенсионерам по 15 тысяч 607 человек умерли от коронавируса в граничащих с Псковской областью странах Проверено на себе: Как выехать в Евросоюз, когда границы закрыты 46 человек с коронавирусом умерли в Псковской области 5842 жителя России заразились коронавирусом за сутки Более 8,9 млн человек в мире вылечились от коронавируса 1043 человека заболели коронавирусом в Пскове 270 тысяч человек в России остаются под наблюдением из-за коронавируса
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Псковская область остается в «зеленой зоне» по коэффициенту распространения коронавируса
21 июля 2020
Псковская область остается в «зеленой зоне» по коэффициенту распространения коронавируса
«В красную зону без коронавируса»: Невельчанин пожаловался на великолукский COVID-центр
21 июля 2020
«В красную зону без коронавируса»: Невельчанин пожаловался на великолукский COVID-центр
Выставка художницы Ирины Гладун откроется в Пскове 22 июля
21 июля 2020
Выставка художницы Ирины Гладун откроется в Пскове 22 июля
У памятного знака на месте бывшей деревни Коковкино провели субботник
21 июля 2020
У памятного знака на месте бывшей деревни Коковкино провели субботник
«Это просто рай на земле!»: псковичи открывают для себя Талабские острова
21 июля 2020
«Это просто рай на земле!»: псковичи открывают для себя Талабские острова
Фотовыставка «Ежедневная вечность. Псковские храмы в ЮНЕСКО» открылась в Пскове
21 июля 2020
Фотовыставка «Ежедневная вечность. Псковские храмы в ЮНЕСКО» открылась в Пскове
Варлаамовская башня Псковского кремля открылась для индивидуальных посетителей
21 июля 2020
Варлаамовская башня Псковского кремля открылась для индивидуальных посетителей
Начался ПАИ-live с директором Центра поддержки экспорта Псковской области Светланой Ярлыковской
21 июля 2020
Начался ПАИ-live с директором Центра поддержки экспорта Псковской области Светланой Ярлыковской

Идет загрузка...