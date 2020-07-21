Всего 1 220 автомобилей было в Великих Луках в 1955 году

19:24, 21 июля 2020, ПАИ

Всего 1 220 автомобилей было в Великих Луках на 1 января 1955 года, сообщили Псковскому агентству информации в Государственном архиве Псковской области.

Соответствующая информация содержится в отчете Государственной автомобильной инспекции «Сведения о наличии и техническом состоянии автотранспорта по городу Великие Луки участку ГАИ на 1 января 1955 г.».

А в августе 1954 года в Великих Луках было 1 153 автомобиля.

«По данным на 1 июля 2020 года в Великих Луках зарегистрировано 59 022 транспортных средства», – добавили в архиве.