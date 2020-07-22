ВИДЕО: Как врач Владимир Иванов делает сложнейшие операции без скальпеля и наркоза
Хирург Псковской областной клинической больницы, ранее возглавляший отделение и работавший заместителем главврача, Владимир Иванов в День города, 23 июля, получит знак почетного гражданина Пскова. За присвоение ему этого звания проголосовали депутаты городской Думы на последней сессии. В эксклюзивном видеорепортаже ПАИ Владимир Иванов показал современные операционные методы, рассказал о своем врачебном пути и взглядах на профессию.