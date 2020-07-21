22 экипажа приняли участие в учебно-тренировочных сборах «900 озер»

20:27, 21 июля 2020, ПАИ

Учебно-тренировочные сборы «900 озер» прошли в Опочецком районе 17-18 июля, сообщил Псковскому агентству информации президент Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич.

«К сожалению, ралли мы отменили, у нас проходили учебно-тренировочные сборы. Собиралось под 40 экипажей на кубок России, на тренировочные сборы согласилось приехать 22 экипажа: Санкт-Петербург, Москва, Тула, Ижевск, Великий Новгород, Владимир», – рассказал он.

Олег Мыслевич пояснил, что учебно-тренировочные сборы – это подготовительный процесс: настройка техники, поддержание спортивной формы пилота и штурмана. «Нельзя сказать, что это просто для удовольствия. Это процесс, который необходим для того, чтобы получить результат на соревнованиях», – подчеркнул он.

По словам Олега Мыслевича, спортсмены обрадовались даже тренировочным заездам. «Это всё равно элемент поэтапного выхода из пандемии, снятия ограничений. И мы очень надеемся, что дальше снятие ограничений в Псковской области так и пойдет. В ближайшее время уже третий этап наступит, и нам разрешат проводить официальные соревнования», – отметил он.

Олег Мыслевич рассказал, что на учебно-тренировочных сборах зрителей не было. «Мы подготовили мероприятие так: обеспечили полную информационную блокаду. Никаких схем-карт не было. Общались со спортсменами в WhatsApp. Было только полтора-два десятка местных жителей», – уточнил он.

«Результаты не такие, как в обычной гонке, но все равно это были хронометрируемые тренировочные сборы, мы обеспечили каждого участника результатами прохождения каждого участка. Конечно, свои результаты они должны знать: кто на каком уровне сейчас. Идет настройка: проехал тестовый участок, посмотрел результаты, может, сменил шины, чего-то еще. От каждой детали может зависеть результат», – рассказал Олег Мыслевич.

В этому году в Псковской области пройдут финалы Чемпионата и Кубка России по ралли. По мнению Олега Мыслевича, это связано с тем, что Псковскую область уже считают раллийной столицей России, а областную федерацию автоспорта – лучшим организатором ралли в России. «И спортсмены так считают, и комитет. У нас и дороги одни из самых хороших, спортивных. И уровень поддержки администрации и личной губернатора достойный», – сказал Олег Мыслевич.

«В этом году 10 лет проекту «Трофей Александра Невского» за победу на самых быстрых раллийных трассах России, – продолжил он. – Но, к сожалению, юбилейный сезон у нас сложился непредвиденно. Мы делали все возможное, чтобы сохранить все этапы, но есть обстоятельства непреодолимой силы. Мы надеемся, что подготовим два финала, яркое красивое городское шоу в Пскове, как в прошлом году: с участием команды «КАМАЗ-мастер».

«У нас есть хорошие планы сгладить все шероховатости начала сезона таким ярким его завершением», – добавил Олег Мыслевич.