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Политика

Михаил Шауркин стал и. п. секретаря Дновского отделения партии «Единая Россия»

Михаил Шауркин

Глава Дновского района Михаил Шауркин вступил в партию «Единая Россия». Кроме этого, он возглавил  Дновское отделение партии в статусе исполняющего полномочия.  

На выборах главы Дновского района 8 сентября 2019 года Михаил Шауркин (кандидат от партии «Яблоко») набрал 63,75% голосов (2 тыс. 904 голоса). В феврале 2020 года стал сторонником «Единой России».

Михаил Шауркин родился 11 ноября 1973 года, имеет высшее образование. Получил профессиональное образование в Омском высшем общевойсковом командном дважды Краснознамённом училище им. М.В. Фрунзе в1995 году. Для дальнейшего прохождения службы был направлен в Дальневосточный военный округ, где проходил службу в рядах Вооруженных сил России до 2006 года.

С 2006 года по 2008 год проходил службу в органах Федеральной таможенной службы на Дальнем востоке. В 2008 году прошел профессиональную переподготовку в Приморском институте государственного и муниципального управления с присвоением права на ведение профессиональной деятельности в сфере «Государственное и муниципальное управление».

В 2008 году вернулся  Дно. С 2008 по 2009 годы работал в ЗАО «Тандер». С 2009 по 2012 годы работал директором ООО «Делика». В 2012 году работал директором магазина автозапчастей, с 2012 по 2014 годы временно не работал.

В июле 2014 года был принят на работу в администрацию Дновского района на должность главного специалиста отдела по делам строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства. В августе 2015 года назначен заместителем главы Дновского района, в сентябре 2017 года уволился по собственному желанию.

С февраля 2018 года принят на государственную службу в Псковскую таможню на должность главного государственного таможенного инспектора отдела эксплуатации и ремонта объектов таможенной инфраструктуры, с апреля 2018 года назначен на должность начальника этого отдела. 8 сентября 2019 года избран на должность главы Дновского района.

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