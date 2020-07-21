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Общество

Подготовку к Форуму регионов России и Белоруссии обсудили в Пскове

Подготовку к Форуму регионов России и Белоруссии обсудила в Пскове и.о. губернатора Псковской области Вера Емельянова с чрезвычайным и полномочным послом России в Республике Беларусь Дмитрием Мезенцевым, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Форум регионов России и Белоруссии пройдет уже в 7-й раз. Он состоится в сентябре 2020 года в Минске и будет посвящен наследию 75-тилетия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Участники встречи обсудили форматы возможного представления на форуме потенциала Псковской области.

В ходе общения были также рассмотрены темы двустороннего расширения возможного промышленного партнерства с белорусской стороной, а также сотрудничества в культурно-гуманитарной и образовательных сферах, в области туризма.

Во время переговоров речь зашла и о сотрудничестве компании ОАО «Псковвтормет», которая является одним из крупнейших экспортеров Псковской области, и ОАО «Белорусский металлургический завод», взаимодействующих с 2005 года. Стороны затронули вопросы урегулирования возникших (в текущем году) трудностей и организации дальнейшей совместной работы.

В обсуждении также принял участие председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев.

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