Студенты московских вузов посетили Печоры и встретились с митрополитом Тихоном

21:43, 21 июля 2020, ПАИ

Студенты московских вузов посетили Печоры и встретились с митрополитом Псковским и Порховским Тихоном, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Российского православного университета святого Иоанна Богослова.

Студенческая историко-археологическая экспедиция по Псковской области стартовала 20 июля. Первый день начался с посещения ансамбля Псково-Печерского монастыря. Группу студентов из пяти московских вузов принял в обители митрополит Псковский и Порховский Тихон.

В рамках встречи участники межвузовской экспедиции рассказали о целях своей поездки и проводимых на территории Псковской области исследованиях, а в завершение общения получили в подарок книгу «Несвятые святые».

Студенты Российского университета дружбы народов (РУДН), приехавшие на обучение в Россию из Эквадора и вошедшие в состав экспедиционной группы, рассказали о прошедшей встрече: «Личное общение с митрополитом произвело на нас наибольшее впечатление. Мы получили большую радость от посещения Псковского региона, часть памятников которого связана с великими в истории России именами, с династиями, в том числе иностранными, вместе с присягой Русскому государству принявшими и православную веру».

Митрополит Тихон поддержал интерес студентов к изучению русского православного надгробия XVIII-XX вв. и выразил надежду, что освещение работы в процессе экспедиции позволит привлечь внимание широкой аудитории не только к её результатам, но и к изучению исторических надгробий как объектов материальной и духовной культуры.

За неделю с 20 по 26 июля участники экспедиции помимо Псково-Печерского монастыря также посетят Псковский кремль (Кром), Мироносицкое, Дмитриевское и Иоанно-Богословское городские кладбища, Спасо-Преображенский Мирожский монастырь, Пушкинские Горы и другие памятники культурного и духовного наследия.

Студенческая историко-археологическая экспедиция реализуется в рамках проекта Высоко-Петровского монастыря по изучению исторических некрополей «Русская мемориальная культура как способ патриотического воспитания и формирования исторической памяти современной молодёжи».