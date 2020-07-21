Нетрезвых водителей поймали в Усвятах и Великих Луках

22:13, 21 июля 2020, ПАИ

Водителей, повторно севших за руль в нетрезвом состоянии, остановили сотрудники Госавтоинспекции в Усвятах, Великих Луках и Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Днём 20 июля в Усвятах на улице Грибакиных на автомашине ВАЗ-2106 ехал 53-летний нетрезвый местный житель, а днём ранее в Великих Луках на Октябрьском проспекте был остановлен 39-летний нетрезвый мужчина за рулём Volkswagen Passat.

Днём 19 июля в Пскове у дома на улице Юбилейной полицейские остановили для проверки автомобиль ZAZ Chance. За рулём находился нетрезвый 45-летний пскович. Ещё один пьяный водитель в тот же день был выявлен в Себежском районе.

По всем фактам проводятся проверки. В соответствии со статьёй 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулём в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.