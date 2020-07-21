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Общество

Михаил Ведерников: Владимир Шаляев был блестящим профессионалом

Владимир Шаляев

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выразил соболезнования родным и близким умершего и. о. руководителя «Псковавтодор» Владимира Шаляева.

«Владимир Дмитриевич 30 лет отдал дорожному хозяйству и внёс огромный вклад в его развитие на территории Псковской области, – отметил он. – С его непосредственным участием разрабатывались новые стандарты качества, внедрялись современные технологии, развивалось производство необходимых строительных материалов на территории региона. Мы многое сделали общими усилиями и ещё больше планировали».

«Владимир Дмитриевич был блестящим профессионалом, достойным управленцем и хорошим, порядочным человеком, которого надолго запомнят по высоким результатам труда. Для нас всех это большая утрата. Спасибо за всё, что вы сделали для нашей области! Покойтесь с миром. Светлая память!» – добавил Михаил Ведерников.

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