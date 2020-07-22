Аномально тёплая осень ожидается в России

07:37, 22 июля 2020, ПАИ

Синоптики прогнозируют аномально теплую осень в России, пишет газета «Известия» со ссылкой на ведущего научного сотрудника центра «Фобос» Евгения Тишковца.

Евгений Тишковец отметил, что дожди, которые идут в Центральной России, в скором времени прекратятся, а конец лета будет ровный в отношении тепла и осадков.

По его словам, температура в августе будет близка к нормальным показателям и чуть выше них. Ожидается, что в августе температура воздуха будет примерно от +21 до +26 градусов, а осадков выпадет на 20 % ниже нормы, уточнил Евгений Тишковец.

По прогнозам синоптиков, такая комфортная августовская погода должна сохраниться осенью. По словам Евгения Тишковца, в сентябре температура воздуха будет на один градус выше климатической нормы, в октябре – на два градуса, в ноябре – на пять.