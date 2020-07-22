На 20% россияне урезали расходы на отдых

07:54, 22 июля 2020, ПАИ

Жители России сократили свои расходы на отпуск на 20 %, пишет газета «Известия» со ссылкой на данные Российского союза туриндустрии.

По данным организации, больше всего россияне экономят на авиаперелетах, размещении и услугах. При этом из-за закрытия границ значительно вырос спрос на гостиницы в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.

Представители Ассоциации туроператоров России, в свою очередь, отметили, что сокращение отпускных расходов следует анализировать исходя из ценового сегмента, поскольку любители премиального отдыха свои расходы сокращать не стали.

Данный сегмент путешественников также демонстрирует большой интерес к августовским датам, поэтому цены увеличились в среднем на четверть. Спрос на авиабилеты при этом считают восстановившимся, поскольку индекс бронирований достиг довирусных значений.