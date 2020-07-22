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Общество

В России профинансируют программу против искажения истории

В бюджете России на 2021-2023 годы будут заложены субсидии для программы противодействия фальсификациям и искажениям истории Второй мировой войны. Об этом говорится в методических материалах Минфина, пишет газета «Известия».

Отмечается, что финансовую поддержку получит фонд «История Отечества». По словам главы организации Константина Могилевского, фонду могут выделить несколько миллионов рублей. Деньги будут направлены на публикацию архивных документов и их продвижение среди иностранных и российских читателей. Также часть средств направят на оперативное реагирование при попытках исказить историю.

Деньги на кампанию выделяются для выполнения поручения президента. Объём финансирования будет рассмотрен при подготовке проекта бюджета на 2021-2023 годы.

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