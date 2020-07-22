Директора одной из гостиниц в Печорах наказали за нарушение трудового законодательства

09:02, 22 июля 2020, ПАИ

В Печорском районе директора ООО «Гостиница Планета» оштрафовали за нарушение трудового законодательства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Один из работников данной гостиницы пожаловался в прокуратуру на то, что при применении к нему дисциплинарных взысканий были грубо нарушены его трудовые права.

В этой связи прокурор Печорского района в адрес директора гостиницы внёс представление об устранении нарушений требований трудового законодательства и постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по части 1 статьи 5.27 КоАП РФ.

Государственная инспекция труда в Псковской области признала директора данной организации виновным в совершении административного правонарушения и оштрафовала его на одну тысячу рублей.