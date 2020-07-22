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Общество

Виктор Остренко: Каждый технологический этап строительства завода «Титан-Полимер» должен быть максимально открыт для общественности

Фото: Владислав Родин.

21 июля строительную площадку псковского завода «Титан-Полимер» посетил руководитель исполкома регионального отделения ОНФ Виктор Остренко. Экскурсию по территории будущего производственного корпуса БОПЭТ-пленки провел генеральный директор предприятия Герман Петрушко.

Руководитель предприятия познакомил Виктора Остренко со схемой расположения технологических зон и детально рассказал о процессе производства продукции. На сегодняшний день строительство завода по производству БОПЭТ-пленки идет полным ходом: строители заканчивают возведение главного производственного корпуса и готовятся к монтажу основного технологического оборудования.

  • Строительную площадку завода «Титан-Полимер» посетил руководитель исполкома регионального отделения ОНФ Виктор Остренко.
    Фото: Владислав Родин
  • Строительную площадку завода «Титан-Полимер» посетил руководитель исполкома регионального отделения ОНФ Виктор Остренко.
    Фото: Владислав Родин
  • Строительную площадку завода «Титан-Полимер» посетил руководитель исполкома регионального отделения ОНФ Виктор Остренко.
    Фото: Владислав Родин
  • Строительную площадку завода «Титан-Полимер» посетил руководитель исполкома регионального отделения ОНФ Виктор Остренко.
    Фото: Владислав Родин
  • Строительную площадку завода «Титан-Полимер» посетил руководитель исполкома регионального отделения ОНФ Виктор Остренко.
    Фото: Владислав Родин
  • Строительную площадку завода «Титан-Полимер» посетил руководитель исполкома регионального отделения ОНФ Виктор Остренко.
    Фото: Владислав Родин
  • Строительную площадку завода «Титан-Полимер» посетил руководитель исполкома регионального отделения ОНФ Виктор Остренко.
    Фото: Владислав Родин
  • Строительную площадку завода «Титан-Полимер» посетил руководитель исполкома регионального отделения ОНФ Виктор Остренко.
    Фото: Владислав Родин
  • Строительную площадку завода «Титан-Полимер» посетил руководитель исполкома регионального отделения ОНФ Виктор Остренко.
    Фото: Владислав Родин
  • Строительную площадку завода «Титан-Полимер» посетил руководитель исполкома регионального отделения ОНФ Виктор Остренко.
    Фото: Владислав Родин
  • Строительную площадку завода «Титан-Полимер» посетил руководитель исполкома регионального отделения ОНФ Виктор Остренко.
    Фото: Владислав Родин

Одной из тем обсуждения во время визита стала тема экологического мониторинга на производстве БОПЭТ-пленки. Герман Петрушко отметил, что за промышленной и экологической безопасностью на производстве будут следить контролирующие органы. Кроме того, на предприятии будет проводиться внутренний мониторинг экологической безопасности.

Представитель псковского отделения ОНФ особенно обратил внимание на доступность результатов экологического мониторинга. «Мы бы хотели, чтобы результатами мониторинга располагали не только специалисты предприятия, но и люди, которые интересуются ситуацией», - подчеркнул Виктор Остренко. Он указал на важность участия общественности в наблюдении за строительством будущего предприятия и заверил, что установленное взаимодействие Общероссийского народного фронта и руководства завода продолжится и в дальнейшем, в том числе на этапе ввода объекта в эксплуатацию и непосредственно производства.

Фото: Владислав Родин.

Виктор Остренко положительно оценил готовность дирекции строящегося предприятия к диалогу с общественностью. По его мнению, мифы, которые выстраиваются вокруг новых строительных объектов, разрушаются, когда предприятие идет на контакт с населением. «Те шаги, которые были предприняты руководством «Титан-Полимера» за прошедший период, в том числе выход на строительную площадку сегодня, говорят о том, что предприятие к этому готово. И оценить это мы можем только положительно, потому что любое производство рядом с городом, в котором живут люди, должно быть в поле зрения общественности. Так и происходит», - выразил свое мнение по итогам поездки на строительную площадку завода руководитель исполкома регионального отделения ОНФ Виктор Остренко.

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