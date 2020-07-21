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Водитель Audi A5 сбил лося в Плюсском районе

Водитель автомобиля Audi A5 наехал на лося, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Инцидент произошел 22 июля около 2:25 на 183-м километре автодороги Санкт-Петербург - Невель на территории Плюсского района. 

31-летний пскович, ехавший за рулём Audi A5, совершил наезд на дикое животное - лося.  В результате ДТП пострадал 31-летний пассажир автомобиля, госпитализация не потребовалась.

В связи с участившимися случаями наездов на крупных животных на автодорогах региона УГИБДД УМВД России по Псковской области еще раз просит водителей неукоснительно соблюдать ПДД и скоростной режим, особенно в ночное время.

 

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