Ольга Кудрявцева: На счету псковского хирурга Владимира Иванова десятки тысяч спасённых жизней

09:52, 22 июля 2020, ПАИ

Заведующая кардиологическим отделением Псковской областной клинической больницы Ольга Кудрявцева рассказала, что на счету псковского хирурга Владимира Иванова десятки тысяч спасенных жизней.

Хирург Псковской областной клинической больницы, ранее возглавлявший отделение и работавший заместителем главврача, Владимир Иванов в День города, 23 июля, получит знак почётного гражданина Пскова.

«С Владимиром Ивановичем Ивановым мы работаем практически 30 лет», - рассказала Ольга Кудрявцева, добавив, что специалистов такой величины очень немного. – Я думаю, что на счету Владимира Ивановича десятки тысяч спасенных жизней».

За последние 17 лет врач спас большое количество пациентов с инфарктом миокарда.

«Если 30 лет назад пациенты с инфарктом миокарда у нас лечились в стационаре порядка 28-30 дней, то с введением современных методов обследования и лечения сроки лечения пациентов с инфарктами сейчас занимают от 7 до 10 дней», - отметила Ольга Кудрявцева.

«От своего лица и от лица своего коллектива мы, наверно, хотим порадоваться и сказать, что такая награда, которую заслужил Владимир Иванович, – это признание его профессиональных и человеческих качеств», - добавила Кудрявцева.

О том, как Владимир Иванов проводит сложнейшие операции, смотрите в эксклюживном видео здесь. Корреспондент ПАИ снимал уникального доктора прямо в операционном зале.