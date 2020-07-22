0
12:42
ФОТОФАКТ: В Пскове заработал фонтан в Летнем саду
12:00
15 новых граффити появятся в Пскове в августе
11:27
Жалоба на торги по покупке медстанций для скорой помощи была признана необоснованной
11:26
Дело о стульях с лебяжьим пухом для музыкальной школы направили в суд
10:35
Антимонопольщики: 1 сентября школьники не останутся без питания
10:30
Псковская область вошла в список регионов с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19
10:22
На капитальный ремонт Дома культуры в Родине потратили 12 млн рублей
Еще новости
Общество

Ольга Кудрявцева: На счету псковского хирурга Владимира Иванова десятки тысяч спасённых жизней

Заведующая кардиологическим отделением Псковской областной клинической больницы Ольга Кудрявцева рассказала, что на счету псковского хирурга Владимира Иванова десятки тысяч спасенных жизней.

Хирург Псковской областной клинической больницы, ранее возглавлявший отделение и работавший заместителем главврача, Владимир Иванов в День города, 23 июля, получит знак почётного гражданина Пскова.

«С Владимиром Ивановичем Ивановым мы работаем практически 30 лет», - рассказала Ольга Кудрявцева, добавив, что специалистов такой величины очень немного. – Я думаю, что на счету Владимира Ивановича десятки тысяч спасенных жизней».

За последние 17 лет врач спас большое количество пациентов с инфарктом миокарда.

«Если 30 лет назад пациенты с инфарктом миокарда у нас лечились в стационаре порядка 28-30 дней, то с введением современных методов обследования и лечения сроки лечения пациентов с инфарктами сейчас занимают от 7 до 10 дней», - отметила Ольга Кудрявцева.

«От своего лица и от лица своего коллектива мы, наверно, хотим порадоваться и сказать, что такая награда, которую заслужил Владимир Иванович, – это признание его профессиональных  и человеческих качеств», - добавила Кудрявцева.

О том, как Владимир Иванов проводит сложнейшие операции, смотрите в эксклюживном видео  здесь. Корреспондент ПАИ снимал уникального доктора прямо в операционном зале.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

ФОТОФАКТ: В Пскове заработал фонтан в Летнем саду
22 июля 2020
ФОТОФАКТ: В Пскове заработал фонтан в Летнем саду
15 новых граффити появятся в Пскове в августе
22 июля 2020
15 новых граффити появятся в Пскове в августе
Жалоба на торги по покупке медстанций для скорой помощи была признана необоснованной
22 июля 2020
Жалоба на торги по покупке медстанций для скорой помощи была признана необоснованной
Дело о стульях с лебяжьим пухом для музыкальной школы направили в суд
22 июля 2020
Дело о стульях с лебяжьим пухом для музыкальной школы направили в суд
Антимонопольщики: 1 сентября школьники не останутся без питания
22 июля 2020
Антимонопольщики: 1 сентября школьники не останутся без питания
Псковская область вошла в список регионов с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19
22 июля 2020
Псковская область вошла в список регионов с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19
На капитальный ремонт Дома культуры в Родине потратили 12 млн рублей
22 июля 2020
На капитальный ремонт Дома культуры в Родине потратили 12 млн рублей
Пресс-завтрак с руководителем УФАС России по Псковской области Ольгой Милонаец (ЗАПИСЬ ЭФИРА)
22 июля 2020
Пресс-завтрак с руководителем УФАС России по Псковской области Ольгой Милонаец (ЗАПИСЬ ЭФИРА)

Идет загрузка...