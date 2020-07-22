136 псковских выпускников сдают устную часть ЕГЭ по иностранному языку

09:48, 22 июля 2020, ПАИ

Устную часть ЕГЭ по иностранному языку сдают 136 псковских выпускников. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

22 и 23 июля выпускники одиннадцатых классов сдают устную часть ЕГЭ по иностранному языку. 119 выпускников будут сдавать английский язык, а ещё 17 – немецкий. ЕГЭ по французскому языку в этот раз не выбрал никто.

Экзамен будет проходить в «Средней общеобразовательной школе №18» с использованием специального оборудования и с соблюдением всех эпидемиологических норм.

Начало экзамена в 10:00, но дети будут приходить к 9:00 по заранее составленному графику, чтобы исключить возможность скопления большого количества людей. В каждом пункте сдачи будет присутствовать два медика, а заходить ребята будут через два отдельных входа.

Устная часть будет записываться при помощи специального оборудования в течение 15 минут. После окончания экзамена выпускник имеет право послушать запись. Все материалы будут скачаны на электронные носители и отправлены экспертам на проверку.

Всего в Пскове ЕГЭ сдают более 1 200 выпускников. Самые популярные предметы: обществознание, история, физика. Менее востребованным экзаменом стал ЕГЭ по географии.