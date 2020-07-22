Елена Полонская обсудила с жителями проект реконструкции улицы Кузбасской Дивизии

10:00, 22 июля 2020, ПАИ

Проект реконструкции улицы Кузбасской Дивизии обсудила глава города Елена Полонская с жителями. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

21 июля состоялась очередная встреча главы города Елены Полонской с инициативной группой домов № 12 и 12а на улице Кузбасской Дивизии по вопросу предстоящей реконструкции улицы. Также в выезде принял участие директор управляющей компании «ПсковЖилСервис» Андрей Тарасов.

В рамках встречи жителям домов был представлен предварительный проект реконструкции, разработанный ООО «Сдм Проект».

На участке от улицы Кузбасской Дивизии до Мироносицкого кладбища будет благоустроена территория.

Улица будет четырёхполосной, вдоль двух полос будут проходить пешеходные и велодорожки, они будут освещаться. Также будет предусмотрено два кольца развязки, одно - с поворотом на городскую больницу, второе - с поворотом на улицу Киселёва.

Инженерные коммуникации будут проложены с учетом требований маломобильных групп. Также планируется обустроить большое количество парковочных зон и карманов, оборудовать пешеходные пути к медицинским учреждениям и организовать вертолетную площадку для специальных служб.

Благодаря реконструкции данной территории этот район станет доступным общественному транспорту. Жителями было предложено организовать четыре остановочных комплекса. Предложение уже внедрено в проект. Два комплекса будут установлены напротив друг друга у перинатального центра, ещё два - рядом с домом на улице Народной, 1.

По итогам обсуждений было также предложено создать подземные пешеходные переходы, сохранить ивовую аллею и внести изменения в проект парковочной зоны, расположенной рядом с домом. Глава города рассмотрит возможность осуществления этих предложений.

До 1 декабря текущего года итоговый вариант реконструкции будет вынесен на сессию Псковской городской Думы. После чего планируется подать заявку на финансирование. Работы рассчитаны на период 2021- 2023 гг.