УФАС по Псковской области на 28-м месте в рейтинге управлений по России

10:16, 22 июля 2020, ПАИ

По России в рейтинге управлений УФАС по Псковской области занимает 28-е место. Об этом рассказала руководитель УФАС России по Псковской области Ольгой Милонаец во время пресс-завтрака 22 июля.

УФАС по Псковской области в 2021 году отметит 30-летний юбилей.

«Я убеждена, что у чиновника есть регламент, и какой бы человек ни занял мое место, он будет действовать так же», - отметила Ольга Милонаец, добавив, что творчество при принятии решений на госслужбе неприемлемо.

«Мы занимаем 28-е место среди 84 управлений страны по итогам 2019 года, - рассказала Ольга Милонаец. – На первом месте Москва. Ростов и Челябинск занимают хорошие позиции».