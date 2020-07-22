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На капитальный ремонт Дома культуры в Родине потратили 12 млн рублей
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Общество

На капитальный ремонт Дома культуры в Родине потратили 12 млн рублей

В деревне Родина Псковского района продолжается капитальный ремонт Дома культуры. Работы ведутся в рамках регионального проекта «Культурная среда», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

В настоящее время завершены демонтажные работы, перепланировка помещений, смонтирована конструкция сцены, закончена отделка санузлов. Продолжается монтаж подвесных потолков, внутренняя отделка помещений, прокладка инженерных сетей, начаты работы по устройству пандуса для маломобильных групп населения.

В результате перепланировки помещений второго этажа появилась возможность организовать творческое пространство для мастерской, театральную студию, игровую зону для библиотеки и комфортные помещения для работников.

Темпы реализации проекта положительно оценила председатель комитета по культуре Псковской области Жанна Малышева на еженедельной рабочей группе, в состав которой входят представители профильного регионального органа исполнительной власти, администрации Псковского района, Центра культуры, управления капитального строительства, подрядной организации. Ремонтно-строительные и монтажные работы выполняются в соответствии с требованиями и согласно установленному графику.

Отметим, что на работы по капитальному ремонту первого и второго этажей с входной группой Родинского дома культуры в рамках регионального проекта «Культурная среда», который входит в состав нацпроекта «Культура», из консолидированного бюджета выделено более 12 млн рублей.

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