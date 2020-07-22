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Общество

Антимонопольщики: 1 сентября школьники не останутся без питания

В Пскове найдут новых поставщиков питания школьникам. Фото Андрея Степанова.

Дело о сговоре по питанию школьников сейчас находится в суде, сообщила  руководитель УФАС России по Псковской области Ольга Милонаец на  пресс-завтраке, который проходит 22 июля. 

Ольга Милонаец сообщила, что из-за пандемии дело немного затормозилось, но беспокойства о его судьбе нет.

«Практически все наши дела проходят судебную оценку, экспертизу, поэтому мы спокойно ждем результатов, - отметила  руководитель ведомства, добавив, что 1 сентября школьники не останутся без питания. Органы власти в этом вопросе не связаны, они продолжают проводить торги и обзор рынка этих услуг.

Ольга Милонаец сообщила, что антимонопольное ведомство предложило включать компании, которые вступали в сговор, в черный список, но правительство пока не отреагировало на это предложение.
Она также отметила, что внесение в черный список и закрытие рынка для недобросовестной компании было бы лучше, чем штраф. А сейчас пока в качестве наказания за такое нарушение используется  оборотный штраф от 1 до 15%, а сама компания может и дальше работать на рынке.

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