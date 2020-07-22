Псковские СМИ практически не нарушают антимонопольное законодательство

11:00, 22 июля 2020, ПАИ

Псковские СМИ практически не нарушают антимонопольное законодательство, отметила руководитель УФАС России по Псковской области Ольга Милонаец на пресс-завтраке, который проходит 22 июля.

«Вы достаточно законопослушны в нашем регионе. Один из самых плохих у меня рейтингов в управлении по этому показателю. Ну нет у меня нарушителей!» - отметилла Ольга Милонаец и поблагодарила представителей средств массовой информации за это.

Она также пояснила, что если появляется какая-то ситуация со СМИ, это исключительные случаи, когда кто-то что-то недопонял.

«Цивилизованный рынок СМИ у нас, за что вам огромное спасибо, - заключила Ольга Милонаец.