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Общество

Псковские СМИ практически не нарушают антимонопольное законодательство

Фото ПАИ.

Псковские СМИ практически не нарушают антимонопольное законодательство, отметила руководитель УФАС России по Псковской области Ольга Милонаец на  пресс-завтраке, который проходит 22 июля. 

«Вы достаточно законопослушны в нашем регионе. Один из самых плохих у меня рейтингов в управлении по этому показателю. Ну нет у меня нарушителей!» - отметилла Ольга Милонаец и поблагодарила представителей средств массовой информации за это. 

Она также пояснила, что если появляется какая-то  ситуация со СМИ, это  исключительные случаи, когда кто-то что-то недопонял.
«Цивилизованный рынок СМИ у нас, за что вам огромное спасибо, - заключила Ольга Милонаец.

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