Россельхознадзор запретил ввоз в Псковскую область 10 тонн индонезийской кормовой добавки

11:16, 22 июля 2020, ПАИ

10 тонн кормовой добавки для крупного и мелкого рогатого скота запретил ввозить Россельхознадзор в Псковскую область. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

20 июля на российско-белорусском участке государственной границы Российской Федерации в деревне Долосцы запрещен ввоз 10,4 тонны кормовой добавки для крупного и мелкого рогатого скота, перемещаемой автомобильным транспортом из Республики Беларусь в Гатчинский район Ленинградской области.

На маркировочной этикетке товара, произведённого в Индонезии, отсутствуют данные о номере регистрации кормовой добавки для животных, предусмотренные инструкцией по применению добавки.

Перемещение кормовой добавки по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате груза в Республику Беларусь.