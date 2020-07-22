Дело о стульях для музыкальной школы направили в суд

11:26, 22 июля 2020, ПАИ

Дело о стульях с лебяжьим пухом для псковской музыкальной школы направлено в суд. Об этом рассказала руководитель УФАС России по Псковской области Ольга Милонаец во время пресс-завтрака 22 июля.

«Вся сделка кривая, - отметила Ольга Милонаец. – Такие стулья, которые соответствуют техническому заданию, не поставлены, столы тоже, а раз не поставлены, то нужно вернуть деньги, а дальше разберутся правоохранители».

Иск о признании сделки недействительной был подан в суд.

«Стулья возвращаются «Формозе», они отдают деньги. Регион будет пытаться покупать их заново», - рассказала Ольга Милонаец, добавив, что расследование ведётся в рамках уголовного дела.

Ранее сообщалось, что для Детской музыкальной школы в Пскове, в которой идет реставрация, были закуплены стулья стоимостью в 100 тысяч рублей каждый.