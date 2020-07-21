Лжесотрудники банка похитили с карт жителей Псковской области почти 400 тысяч рублей

11:58, 22 июля 2020, ПАИ

Почти 400 тысяч рублей похитили у жителей Псковской области мошенники, которые представились сотрудниками банка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

33-летней жительнице Пскова 20 июля позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником банка. Под предлогом предотвращения незаконной транзакции денежных средств обманным путём ему удалось похитить у неё 98 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.

В Гдове 35-летней женщине тоже позвонили неизвестные лица, которые представились банковскими служащими. Они заявили, что для предотвращения несанкционированного списания денег необходимо обезопасить банковскую карту. А для этого якобы необходимо осуществить ряд манипуляций. И под этим предлогом попросили у гражданки предоставить информацию о реквизитах банковской карты, что та и сделала. В результате она лишилась около 300 тысяч рублей. В настоящее время в рамках возбужденного уголовного дела выясняются все обстоятельства произошедшего.