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Общество

15 новых граффити появятся в Пскове в августе

Так может преобразиться трансформаторная будка в одном из псковских дворов. Фото: "Общественные проекты Псковской области".

В августе в Пскове завершится проект, призванный преобразить блеклые технические сооружения города: от 10 до 15 городских объектов уличные художники украсят граффити, адреса и рисунки выберут сами горожане. Художники приступят к нанесению граффити в десятых числах августа, пишет «Псковская правда».

«Наш город неповторим и прекрасен. В нем соединилась героическая многовековая история с комфортом современной жизни. Однако с приходом цивилизации появились и десятки инженерных сооружений (трансформаторные будки, заборы, гаражи и т. д.), которые не вписываются в образ нашего славного города. Администрация Псковской области выступает с инициативой оформить такие сооружения художественными граффити», - говорится в группе «Общественные проекты Псковской области» в соцсети «ВКонтакте».

Псковичам предложили пройти опрос и выразить свое мнение по поводу этого проекта. Проголосовали 3 069 человек, из них 3 067 предложение поддержали.

«Участники голосования высказали стопроцентную поддержку предлагаемому проекту, - прокомментировала итоги опроса Наталья Плявинская. – Мы готовы приступить к ее реализации».

Нанести граффити планируют на 10-15 городских объектов. Как только отберут сооружения, которые станут арт-объектами, запустят конкурс на макеты будущих граффити. Лучший вариант выберут жители Пскова путем голосования.

В десятых числах августа художники приступят к нанесению граффити. Их обеспечат всеми необходимыми материалами. Завершить работы хотят к концу августа. «Все это мы планируем провести в форме фестиваля, с небольшим праздником по завершении, если позволит эпидситуация», - говорит Наталья Плявинская.

Подробнее о проекте читайте в материале «Псковской правды» «Раскраски для взрослых».

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