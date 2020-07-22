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Общество

Пыталовский район празднует 76-летие со дня освобождения от фашистских захватчиков

Фото: пресс-служба администрации Псковской области.

22 июля 76-летие со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков празднует Пыталовский район. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации, вице-губернатор Вера Емельянова возложила цветы к мемориалу в сквере 30-летия освобождения района, торжественные мероприятия также прошли на братских захоронениях района.

Поздравление в адрес жителей Пыталовского района направил губернатор Михаил Ведерников.

«Сегодня мы отмечаем годовщину освобождения района и вспоминаем мужество и героический подвиг соотечественников, которые в тылу и на передовой боролись с фашистскими захватчиками. Говорим слова благодарности ныне живущим ветеранам и всем, кто пережил тяготы войны и послевоенного времени, поднимая и восстанавливая район», - отметил глава региона и пожелал жителям Пыталовского района мира, удачи, счастья и благополучия.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области.

Все другие мероприятия, посвященные годовщине освобождения района и Дню города в Пыталово, пройдут в дистанционном режиме. Так, на сайте Пыталовского досугового объединения состоится информационно-просветительский час «История города Пыталово» и виртуальная викторина для детей «Улицы героев», а также будет представлено музыкальное поздравление «С Днем города» с участием районных коллективов самодеятельности. Кроме того, в течение дня на портале будут транслироваться праздничные митинги и концерты разных лет.

Для гостей и жителей района в городе Пыталово у районного Дома культуры работает фотозона «Я помню! Я горжусь!», ведется звуковая трансляция исторической справки об освобождении района.

К 76-летию со дня освобождения Пыталовского района от немецко-фашистских захватчиков приурочено торжественное перезахоронение в деревне Темери останков защитников муниципалитета, поднятых поисковым отрядом «Поиск-97» в 2020 году.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области.

17 июля 1944 года войска 3-го Прибалтийского фронта в составе 1-й ударной, 54-й и 67-й армий начали Псковско-Островскую операцию. После взятия Вышгородка 21 июля 1944 года 1214-й полк начал готовиться к штурму города и станции Абрене. В этот день 1-й батальон 1212-го полка вышел в район Сташи с танками для форсирования реки Лады, 2-й батальон этого же полка, сломив сопротивление противника, вышел в район Данилово, перерезал железную дорогу Остров — Пыталово, развил успех вдоль железной дороги с севера на город. Первый и второй батальоны 1214-го полка форсировали реки Лада и Утроя и вышли на северо-западную и юго-западную окраины Васькова, встретив сильное сопротивление севернее Лявзино. Взаимодействуя, батальоны при поддержке танков сумели сломить сопротивление немецких частей, которые стали отходить на Пыталово.

Пыталово, узловая станция, была превращена немецким командованием в сильный опорный пункт, поэтому 1214-му полку были приданы танки, батарея «Катюш» и несколько штурмовиков.

К семи часам утра 22 июля 1944 года Пыталово было освобождено. Над вокзалом, взятым штурмом, взвился красный флаг.

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