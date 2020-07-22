За поездки в Псковскую область туристам вернут часть денег

13:50, 22 июля 2020, ПАИ

Псковская область попала в число регионов, за поездки в которые туристы получат компенсацию. Как пишет «Интерфакс», правительство России выделит 15 миллиардов рублей на частичный возврат расходов туристов на поездки по России, за каждый тур россияне получат от 5 до 15 тысяч рублей.

«Эти деньги пойдут на частичную компенсацию расходов людям, которые до конца этого года решат отдохнуть в российских регионах», - пояснил премьер-министр Михаил Мишустин.

По новой программе Ростуризма путешествующие по новым направлениям туристы смогут получить от государства компенсацию за поездку стоимостью от 25 до 75 тысяч рублей, приобретенную у туроператора или отеля через платежную систему МИР. За каждую поездку отдыхающие получат пять тысяч рублей, при стоимости тура от 50 тысяч рублей компенсация составит 10 тысяч, от 75 тысяч рублей – 15 тысяч.

Ростуризм рассчитывает субсидировать более 2 миллионов турпоездок. Программа начнет действовать в августе 2020 года.

Чтобы вернуть часть денег, турист должен зайти на сайт мирпутешествий.рф, выбрать предложение одного из партнеров. Далее необходимо оформить поездку и оплатить ее картой МИР. Возврат средств займет от 5 минут до 5 дней.

На лето 2020 года в программу включены 45 новых направлений, в число которых вошла и Псковская область.