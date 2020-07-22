Василий Осипов проконтролировал ход работ на перекрестке Инженерной и Индустриальной

14:26, 22 июля 2020, ПАИ

Вице-губернатор Псковской области Василий Осипов поручил сделать перекресток улиц Инженерной и Индустриальной в Пскове «функциональным» к 1 октября. Сегодня, 22 июля, заместитель губернатора и председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству проконтролировали ход реконструкции объекта, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Василий Осипов отметил, что если к 1 октября пересечение улиц приведут в порядок, обустроят тротуары, то будет понимание, что объект завершат в срок. Вице-губернатор пообещал 1 октября проинспектировать ход работ вместе с губернатором Михаилом Ведерниковым.

Масштабные работы стартовали ещё в 2019 году, срок окончания намечен на ноябрь 2020 года. Работы проводит ООО «ЭкспрессСтрой». Реконструкция шла с отставанием от графика.

Ранее в Пскове частично открыли для движения улицу Индустриальную, движение доступно по одной полосе.