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Общество

Академик РАН заявил о продолжении пандемии до Нового года

Фото: Дарья Хваткова.

До Нового года пандемия коронавируса не закончится, считает академик РАН, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Виктор Малеев. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

«Люди летают на самолетах, глобализация, поэтому реально до Нового года точно ничего не закончится, а возможно, будут сезонные всплески, как уже сейчас в Испании или Израиле - по 200-400 заболевших», - заявил эксперт.

По мнению Виктора Малеева, плато в масштабе пандемии еще ожидается, поскольку зарегистрировано уже 400 тысяч случаев заражения за два дня, и про этом ВОЗ не говорит о достижении пика эпидемии.

«Инфекции по определению никогда не закончатся. Не одно, так что-нибудь другое будет, да и совсем без инфекций мы с вами все равно жить не будем никогда», - считает академик.

Прогнозов по второй волне коронавируса специалист давать не стал. «В России сейчас каждый день чуть больше 6 тысяч заболевших, и не может быть так, что завтра прирост станет 500 человек или, наоборот, 12 тысяч, - сказал он. -  Это поэтапный и постепенный процесс, а не одномоментный».

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