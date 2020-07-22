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Общество

О неэффективности гидроксихлорохина против COVID-19 заявили в Минздраве

Фото Андрея Степанова

В Минздраве заявили о неэффективности гидроксихлорохина против COVID-19. Препарат не показал свою эффективность, пишет РИА Новости.

Гидроксихлорохин могут в скором времени исключить из рекомендаций по лечению коронавируса.

«Мы просто-напросто, наверное, скоро этот препарат исключим из наших списков, в том числе из 7 версии, препарат не показал какой-либо эффективности», - отметил внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.

Свою неэффективность также показал препарат ритонавир.

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