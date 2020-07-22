О неэффективности гидроксихлорохина против COVID-19 заявили в Минздраве
В Минздраве заявили о неэффективности гидроксихлорохина против COVID-19. Препарат не показал свою эффективность, пишет РИА Новости.
Гидроксихлорохин могут в скором времени исключить из рекомендаций по лечению коронавируса.
«Мы просто-напросто, наверное, скоро этот препарат исключим из наших списков, в том числе из 7 версии, препарат не показал какой-либо эффективности», - отметил внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев.
Свою неэффективность также показал препарат ритонавир.