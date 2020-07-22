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Общество

Пскович поблагодарил главу города за внимание к микрорайону Кресты

Фото ПАИ.

Житель микрорайона Кресты поблагодарил главу города Елену Полонскую и ее заместителя Сергея Гаврилова за решение злободневных проблем. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В частности, пскович рассказал, что после нескольких выездов главы Пскова в микрорайон стали заметны перемены к лучшему: спецслужбы скосили борщевик, покрасили наружные трубы.

Двухлетний контракт на уничтожение борщевика в Пскове заключён с ООО «Терра Агро» на сумму 687 315 рублей. В прошлом месяце Елена Полонская проинспектировала соблюдение обязательств по контракту, в том числе глава города побывала в Крестах.

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