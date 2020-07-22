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Общество

380 млн рублей получил псковский бизнес из федерального бюджета в пандемию

Фото: Дарья Хваткова.

Сумма государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, направленной в Псковскую облсть из федерального бюджета в апреле и мае, составила 380 миллионов рублей. Речь идет о самой популярной мере поддержки – субсидии на выплаты зарплаты. Об этом в эфире ПАИ-live сообщил председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев.

В апреле заявки на субсидии подали более 6 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса – около трети всех предпринимателей Псковской области. В мае – более 5,5 тысяч. По 190 миллионов рублей перечислили в регион из федерального бюджета на поддержку бизнеса в апреле и мае.

«Меры поддержки, которые были приняты на федеральном и региональном уровне реализуются, финансирование позволило сохранить большую часть предприятий малого и среднего бизнеса в России и в Псковской области, поддержка дошла до получателей», - заверил Андрей Михеев.

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