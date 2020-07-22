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Общество

На месте закрытых из-за «коронакризиса» кафе в Пскове могут появиться новые – Михеев

Фото Дарьи Хватковой.

Председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политики Псковской области Андрей Михеев в эфире проекта ПАИ-livе 22 июля рассказал, что на месте закрытых псковских кафе могут появиться новые.

«Ротация рано или поздно произойдёт, - отметил Андрей Михеев, добавив, что объекты бизнеса, которые находятся на арендованных площадях, могут сдать объект в аренду другому владельцу. – Замена бизнеса произойдёт, поскольку сфера услуг и общепита всегда востребована».

В связи с постепенным снятием ограничений в Псковскую область начинают приезжать туристы, отметил Андрей Михеев, добавив, что рестораны и кафе будут пользоваться популярностью.

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