На месте закрытых из-за «коронакризиса» кафе в Пскове могут появиться новые – Михеев

17:02, 22 июля 2020, ПАИ

Председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политики Псковской области Андрей Михеев в эфире проекта ПАИ-livе 22 июля рассказал, что на месте закрытых псковских кафе могут появиться новые.

«Ротация рано или поздно произойдёт, - отметил Андрей Михеев, добавив, что объекты бизнеса, которые находятся на арендованных площадях, могут сдать объект в аренду другому владельцу. – Замена бизнеса произойдёт, поскольку сфера услуг и общепита всегда востребована».

В связи с постепенным снятием ограничений в Псковскую область начинают приезжать туристы, отметил Андрей Михеев, добавив, что рестораны и кафе будут пользоваться популярностью.