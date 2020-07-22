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Общество

Первый этап строительства псковского завода «Титан-Полимер» завершат в этом году

Фото Дарьи Хватковой.

В этом году планируют завершить первый этап строительства псковского завода «Титан-Полимер». Об этом рассказал председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политики Псковской области Андрей Михеев в эфире проекта ПАИ-livе 22 июля.

«К концу году планируем первый этап завершить, у нас не было сбоев по графику, часть оборудования уже на площадке», - рассказал Андрей Михеев.

В планах провести строительно-монтажные работы и наладку оборудования.

«Пока опасений по графику нет. Рассчитываем, что осенью объект введётся в эксплуатацию и начнётся выпуск в режиме пусконаладочных работ первых партий продукции», - добавил Михеев.

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