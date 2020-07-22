Самые красивые места Земли: Абхазия

17:35, 22 июля 2020, ПАИ

На земле много прекрасных мест, которые особенно приятно посещать в теплые летние месяцы. Любители путешествий очень часто выбирают местом своего отдыха частично признанную республику Абхазия. Любители легенд и мифов тоже не обходят вниманием это прекрасное место, ведь, по словам местных жителей, именно к Кавказским горам, в предгорьях которого расположена Абхазия, был прикован титан Прометей, похитивший для людей огонь у богов.

Побережье Абхазии изрезано миниатюрными бухтами, оно растянулось более чем на 200 километров и омывается водами Черного моря.

Природа и климат

Живописность Абхазии придают морские просторы, галечные пляжи, бурные реки (Псоу и Ингур), вершины Большого Кавказа и субтропическая растительность.

В зависимости от выбранного места отдыха в Абхазии здесь царит разный климат: возле побережья климат субтропический, в горах четко выражена высотная поясность. На высоте около 3 000 метров лежат вечные снега.

Абхазия – очень теплая страна, безморозный годовой период на побережье составляет 250–300 дней.

Здесь очень богатая флора, включающая в себя более 3 500 видов растений: деревья, кустарники, травянистые формы флоры. Более 100 видов представителей флоры встречаются исключительно в Абхазии, что делает эти места привлекательными для людей, изучающих редкие виды растений.

В лесах Абхазии водятся хищные животные: рысь, медведь и травоядные: косуля, благородный олень. Также водятся высокогорные серны, шакалы и кавказские тетерева. В реках и озерах Абхазии вы можете выловить разные виды рыб: судак, форель, сазан, лосось и т. д.

Любители лесных походов и прогулок могут посетить мыс Пицунда, на котором произрастают реликтовые пицундские сосны, а дальше в горах можно найти буковые и самшитовые деревья, пихтовые и еловые пролески. Свыше 2 000 метров начинаются субальпийское криволесье, альпийские луга и скально-щебенистая растительность. Советуем вам обратить внимание на гостиницы в Лидзаве (это небольшое село, берега которого омывают воды Пицундской бухты, а рядом расположены прекрасные леса).

Население

Испокон веков Абхазия славилась гостеприимством своих жителей, самобытной культурой и различными кулинарными и застольными традициями. Некоторые путешественники уделяют знакомству с этими традициями большую часть своего отпуска, так как такие события запоминаются на всю жизнь.

В Абхазии проживает чуть больше 240 000 человек, которые по-настоящему любят свою Родину и готовы показать ее красоты каждому желающему. Здесь настолько много природных и исторических достопримечательностей, что некоторые туристы, приехавшие сюда впервые, изумляются.

Любители спокойного и проверенного отдыха предпочитают путешествовать по Абхазии по тем маршрутам, которые были разработаны еще в советские времена. Но сейчас туроператоры предлагают маршруты, которые почти не были изведаны, по труднодоступным регионам Абхазии. Обратите внимание на такие предложения, как знать, может именно вы сделаете великое открытие, найдя какие-нибудь скрытые от глаз и неизведанные достопримечательности Республики.

История

По мнению ученых, в древние времена низменные районы Абхазии были укрыты Сарматским морем. Что удивительно, согласно некоторым данным, уровень этого моря был на 60 метров выше уровня нынешнего Черного моря. Проходили года и тысячелетия, Сарматское море отступило и обнажило сушу, где и поселились первобытные люди. Кроманьонцы расширяли и обустраивали для жилья пещеры, расположенные в предгорьях Кавказа.

Позже на благодатные края обратили свое внимание греки, они заселились на территории современной Абхазией и прозвали это место Колхидой. Подробнее об этом можно почитать в преданиях об аргонавтах.

Согласно историческим данным, первые греческие города появились здесь в середине I тысячелетия до нашей эры, позже греки уступили позиции римлянам, а те, в свою очередь, переделали торговый полис в военные поселения.

Предки современных абхазов, подвергшиеся римлянами притеснениям, совершали набеги на их поселения, желая вернуть родной край в свое владение. Позже, примерно в VI веке, здесь утвердилась власть Византийской империи, в VIII веке образовалось Абхазское царство, позже нынешнюю столицу Абхазии, город Сухум, захватили турки, которые навязали коренному населению новую религию – ислам. В столице процветала работорговля, а все антитурецкие восстания спешно подавлялись абхазской знатью, которая лояльно относилась к туркам.

Оживилась жизнь в Абхазии в середине XIX века. Край стал развиваться, его начали обустраивать и развивать торговлю.

Сейчас Абхазия – один из самых популярных курортов, где любят отдыхать туристы со всех стран мира. После посещения этого прекрасного и живописного места остаются только положительные эмоции и хорошие воспоминания на самые долгие годы.