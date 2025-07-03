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Общество

Арт-объекты появятся на территории поселения Горожане

Поселение Горожане в Новосокольническом районе готовится к масштабному событию ­– фестивалю реконструкции «Историческая лаборатория». Особенностью предстоящего мероприятия станут арт-объекты – огромные макеты бус, созданные по реальным находкам на территории поселения, сообщается в группе «Поселение Горожане» в соцсети «ВКонтакте».

Фото из группы «Поселение Горожане» в соцсети «ВКонтакте»

Инсталляции диаметром около полутора метров изготовили в Санкт-Петербурге. Прообразом для создания макетов послужили находки из горожанских раскопов.

Напомним, фестиваль состоится 26-27 июля в деревне Горожане Новосокольнического района. На два дня территория поселения превратиться в площадь исторических открытий, где соберутся археологи, историки, реконструкторы, волонтёры.

Программа включает работу нескольких тематических площадок. Посетители смогут наблюдать за работой археологов, узнать о процессе открытия новых исторических фактов и задать вопросы специалистам.

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