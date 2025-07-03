Круглый стол «На войне как на войне» организуют в медиацентре ПАИ

09:19, 03 июля 2025, ПАИ

Круглый стол «На войне как на войне» состоится 4 июля в рамках VI Международного кинофестиваля «Западные ворота». Мероприятие, посвящённое образу войны в отечественном кинематографе, начнётся в медиацентре ПАИ в 14:45.

Тема встречи – сохранение исторической памяти и роль кино в формировании коллективного представления о героизме, жертвах и правде тех лет.

С первых дней войны советские режиссеры создавали «Боевые киносборники» – хроники и игровые сцены, запечатлевшие борьбу с фашизмом. Уже тогда на экранах появлялись сцены с передовой, из эвакуации, из блокадного Ленинграда. В послевоенные годы именно в Ленинграде сформировалась одна из важнейших школ отечественного кино – ленинградская школа. Её режиссеры, такие как Виктор Трегубович, Алексей Герман, Виктор Аристов, Семен Аранович, создавали фильмы, открывающие ранее неизвестные страницы истории войны.

«Сегодня, когда тема Второй мировой войны становится полем политических спекуляций, особенно важно сохранять голос искусства и кино как формы правды и свидетельства», – отметили организаторы круглого стола. В разговоре примут участие историки, архивисты, режиссеры, актеры, продюсеры, композиторы и драматурги, чье творчество тесно связано с темой Великой Отечественной войны.

Напомним, 17 июня на парклете «Эфир» в рамках проекта «Помним» были организованы просмотр и обсуждение эпизодов советских художественных фильмов о годах войны.

Ранее сообщалось, что VI Международный кинофестиваль «Западные ворота – 2025» будет проходить в Пскове с 4 по 6 июля. За три дня представят порядка 100 полнометражных и короткометражных фильмов.

Ранее была опубликована полная программа ​кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове. С программой на 4 июля также можно ознакомиться здесь, на 5 июля – здесь и на 6 июля – здесь.