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Общество

Половина россиян недовольна своей жизнью

Фото: Дарья Хваткова.

47% россиян вполне устраивает жизнь, которую они ведут. Еще 29% довольны жизнью лишь отчасти и 23% заявляют, что не удовлетворены. Такие данные получил ВЦИОМ по итогам опроса.

Индекс удовлетворённости жизнью, таким образом, на июнь 2020 года составляет 53 пункта, что на 6 пунктов выше, чем майские значения. Показатель теперь стал равен уровню удовлетворённости людей в начале года и двух предыдущих лет: январь 2020 года — 52 пункта, июнь 2018 и 2019 годов — 53 пункта.

Также в начале лета жители России стали более позитивно оценивать сложившуюся в стране ситуацию. В той или иной степени хорошей её считают 49% опрошенных, в то время как в мае эта доля составляла всего 41%. Индекс социальных оценок ситуации в стране впервые с марта 2020 года принял положительное значение и составил 4 пункта.

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