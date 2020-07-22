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Общество

Втрое больше услуг можно получить в МФЦ Псковского района

Отделения Многофункционального центра Псковского района втрое увеличили количество предоставляемых услуг. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

К работе в новом формате приступили окна приёма граждан в посёлках Писковичи, Черёха, Тямша, Серёдка, Карамышево, Неёлово-2, Торошино, Ершово и Кирово.

Всего 65 наименований услуг доступно жителям Псковского района, в их числе оформление сертификата на материнский капитал, подача документов на выплату пенсии, на получение или замену паспорта, миграционный и регистрационный учёт по месту пребывания, получение справок и выписок из различных ведомств.

«Повышение доступности государственных услуг является одной из важных задач многофункционального центра. На данный момент ведутся работы во всех муниципальных образованиях, чтобы такая возможность появилась у каждого жителя Псковской области. Параллельно ведутся технические работы, которые позволят сделать перечень услуг, предоставляемый в стационарных отделах и на удалённых рабочих местах, идентичным для всех офисов», – отметила директор МФЦ Псковской области Екатерина Ершова.

Приём граждан в отделениях Многофункционального центра Псковского района ведётся строго по предварительной записи. Записаться можно по телефону: (8 8112) 299–297 (доб. 128). В группе «МФЦ Псковской области» в соцсети «ВКонтакте» также можно получить информацию о работе МФЦ и записаться на приём.

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