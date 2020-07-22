0
19:55
Путеводитель по Пскову с Вовочкой и инопланетянами разработали библиотекари
19:35
Бизнес-омбудсмен и прокурор Псковской области заключили соглашение
18:51
В Госдуму внесли законопроект о молодёжной политике
18:16
Псковский музей приглашает детей на интерактивные программы и прогулки
17:50
Половина россиян недовольна своей жизнью
17:10
Первый этап строительства псковского завода «Титан-Полимер» завершат в этом году
17:02
На месте закрытых из-за «коронакризиса» кафе в Пскове могут появиться новые – Михеев
Еще новости
Общество

В Госдуму внесли законопроект о молодёжной политике

В Государственную Думу внесли проект федерального закона «О молодёжной политике в Российской Федерации». В своём Instagram председатель Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Юлия Лысова объяснила значимость предлагаемых изменений.

Юлия Лысова отметила, что внесённый законопроект – отражение принятых поправок в Конституцию России в области молодёжной политики. В проекте закона определяются цели, принципы, основные направления и формы реализации молодёжной политики, круг субъектов, осуществляющих деятельность в сфере молодёжной политики, и их компетенции, а также вопросы информационного обеспечения и мониторинга реализации молодёжной политики.

В законопроекте предлагается зафиксировать возрастной критерий для молодёжи – 35 лет. Также будут введены сами понятия «молодёжь (молодые граждане)», «молодая семья», «молодёжные общественные объединения».⠀

«Сегодня регионы в силу отсутствия федерального закона самостоятельно устанавливают возрастные критерии категории «молодёжь». Например, в Удмуртии это граждане от 14 до 30 лет, в Башкирии также до 30 лет, но не установлен нижний порог возраста, так же как и в Брянской области, в Ульяновской области, в Чеченской Республике: верхний предел достигает 35 лет. У нас, к слову, в Молодёжном парламенте при Псковском областном Собрании депутатов тоже порог 35 лет», – объяснила председатель регионального молодёжного парламента.

Также в некоторых регионах к группе молодёжи относятся только граждане России, в других – в том числе и иностранные граждане и лица без гражданства.

«Всё это рождало ряд проблем. С принятием федерального закона «О молодёжной политике в Российской Федерации» в стране установят единые возрастные рамки, что позитивно повлияет на положение молодёжи», – подчеркнула Юлия Лысова. По мнению председателя Молодёжного парламента Псковской области, повышение возраста молодёжи до 35 лет позволит большему числу граждан воспользоваться мерами поддержки, предусмотренными государством для молодёжи.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Рады ли вы открытию кафе, ресторанов и баров в Псковской области с 15 июля?
Проголосовать >>>

Путеводитель по Пскову с Вовочкой и инопланетянами разработали библиотекари
22 июля 2020
Путеводитель по Пскову с Вовочкой и инопланетянами разработали библиотекари
Бизнес-омбудсмен и прокурор Псковской области заключили соглашение
22 июля 2020
Бизнес-омбудсмен и прокурор Псковской области заключили соглашение
В Госдуму внесли законопроект о молодёжной политике
22 июля 2020
В Госдуму внесли законопроект о молодёжной политике
Псковский музей приглашает детей на интерактивные программы и прогулки
22 июля 2020
Псковский музей приглашает детей на интерактивные программы и прогулки
Половина россиян недовольна своей жизнью
22 июля 2020
Половина россиян недовольна своей жизнью
Первый этап строительства псковского завода «Титан-Полимер» завершат в этом году
22 июля 2020
Первый этап строительства псковского завода «Титан-Полимер» завершат в этом году
На месте закрытых из-за «коронакризиса» кафе в Пскове могут появиться новые – Михеев
22 июля 2020
На месте закрытых из-за «коронакризиса» кафе в Пскове могут появиться новые – Михеев
Обороты псковского общепита снизятся на 10-12% – Андрей Михеев
22 июля 2020
Обороты псковского общепита снизятся на 10-12% – Андрей Михеев

Идет загрузка...