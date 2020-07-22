В Госдуму внесли законопроект о молодёжной политике

18:51, 22 июля 2020, ПАИ

В Государственную Думу внесли проект федерального закона «О молодёжной политике в Российской Федерации». В своём Instagram председатель Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Юлия Лысова объяснила значимость предлагаемых изменений.

Юлия Лысова отметила, что внесённый законопроект – отражение принятых поправок в Конституцию России в области молодёжной политики. В проекте закона определяются цели, принципы, основные направления и формы реализации молодёжной политики, круг субъектов, осуществляющих деятельность в сфере молодёжной политики, и их компетенции, а также вопросы информационного обеспечения и мониторинга реализации молодёжной политики.

В законопроекте предлагается зафиксировать возрастной критерий для молодёжи – 35 лет. Также будут введены сами понятия «молодёжь (молодые граждане)», «молодая семья», «молодёжные общественные объединения».⠀

«Сегодня регионы в силу отсутствия федерального закона самостоятельно устанавливают возрастные критерии категории «молодёжь». Например, в Удмуртии это граждане от 14 до 30 лет, в Башкирии также до 30 лет, но не установлен нижний порог возраста, так же как и в Брянской области, в Ульяновской области, в Чеченской Республике: верхний предел достигает 35 лет. У нас, к слову, в Молодёжном парламенте при Псковском областном Собрании депутатов тоже порог 35 лет», – объяснила председатель регионального молодёжного парламента.

Также в некоторых регионах к группе молодёжи относятся только граждане России, в других – в том числе и иностранные граждане и лица без гражданства.

«Всё это рождало ряд проблем. С принятием федерального закона «О молодёжной политике в Российской Федерации» в стране установят единые возрастные рамки, что позитивно повлияет на положение молодёжи», – подчеркнула Юлия Лысова. По мнению председателя Молодёжного парламента Псковской области, повышение возраста молодёжи до 35 лет позволит большему числу граждан воспользоваться мерами поддержки, предусмотренными государством для молодёжи.