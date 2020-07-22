Бизнес-омбудсмен и прокурор Псковской области заключили соглашение

19:35, 22 июля 2020, ПАИ

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылёв и прокурор региона Иван Грибов 22 июля подписали соглашение о взаимодействии сторон по вопросам защиты прав и законных интересов предпринимателей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в аппарате бизнес-омбудсмена.

«На протяжении более чем пяти лет между аппаратом уполномоченного и областной прокуратурой установлено успешное продуктивное взаимодействие, подписанное соглашение укрепит сотрудничество в части взаимного обмена сведениями и документами для всестороннего рассмотрения обращений предпринимателей в оперативные сроки, организации совместных приёмов, сотрудничества по вопросам участия в совершенствовании законодательства», – отмечается в сообщении.

В ходе встречи Аркадий Мурылёв и Иван Грибов обсудили общие вопросы о состоянии бизнеса в регионе и очертили круг первостепенных задач для дальнейшей совместной работы.

«Качественное взаимодействие с органами прокуратуры имеет очень важное значение для предпринимателей региона. Имеющийся опыт сотрудничества весьма успешен, выражаю надежду, что работа продолжится в таком же ключе», – подвёл итог встречи Аркадий Мурылёв.