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Общество

Госдума РФ приравняла кальяны и вейпы к сигаретам

Депутаты Госдумы России приняли в третьем чтении закон, которым на вейпы, кальяны и снюсы будет распространено антитабачное законодательство, в том числе административные штрафы. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Закон распространяет действующие требования и ограничения к табачной продукции на всю никотиносодержащую продукцию. Вводится определение понятий «электронное курительное изделие» и «кальян».

Согласно закону, ограничения на использование кальянов и вейпов устанавливаются в общественных местах. Также вводятся ограничения на торговлю этими курительными приспособлениями. В частности, запрещается их продажа детям.

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